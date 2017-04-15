中興高中走過一甲子 風華正盛
還有人記得《青年守則》嗎？國立中興高中慶祝建校60周年，特別重新朗讀12條守則，讓大家溫故知新；南投縣文化局長、書法名家林榮森，特別撰寫「興光禮讚，六十崢嶸」慶賀中興高中走過一甲子。
中興高中是台灣省政府疏遷到中興新村後，所建立的學校，而在精省之後，省府已不復當年權力核心的氣勢；中興高中卻是風華正盛，學生在課業、運動及音樂等領域，都有傑出表現。
中興高中校慶大會，在中興會堂舉行，校長王延煌率領師生朗讀當年省中時代，周會必讀的《青年守則》，也讓返校的校友們，勾起青春年少時代的回憶。
中興高中最著名的建物「科學館」，由已故知名女建築師修澤蘭設計，但已經倒塌；今年校慶特別製作科學館復刻版銅雕，重溫歷史。
中興高中校友會遴選14位傑出校友，包括竹山鎮璞園竹藝負責人戴正佑、日月潭教師會館總經理張世佐、前陸委會副主委張顯耀、賴水和、陳紀衡、魏玉珍、李崇建、潘以諾、王惠民、黃甫泉、李玲、劉美旭、劉財車、黃汝銘。
其中，和準林場負責人賴水和，力行種樹保育自然，以「慾望要少一點，愛地球多一點」為生活圭臬。全台最年輕的集集鎮長陳紀衡，結合家鄉資源行銷，也獲選表揚。他們在各行各業嶄露頭角，獲頒「傑出校友」實至名歸。
(中時)
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