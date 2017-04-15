王鏡銘背小羊零食包 形成反差萌

王鏡銘背著小羊背包，提供零食給其他牛棚投手。(周鎮宇攝)

統一獅投手王鏡銘，近日在牛棚練投區，背起可愛的小羊造型背包，在球場走來走去，與投手丘上展現霸氣的他，形成反差萌，王鏡銘說：「小郭賢拜(郭泓志)之前也會帶零食背包，不過自從他去二軍後都沒有人帶，今年自己帶著，看會不會讓牛棚好一點。」

在美國職棒，投手群陣中菜鳥球員也都會背著小包包，裝著零食，這次王鏡銘揹起小羊造型背包，他表示，裡面也是裝著零食，還有口香糖，讓牛棚的投手們不會無聊。

至於羊包包從何而來，王鏡銘回應，這是自己的女兒包包，也沒在用了，不過最近揹著他出現在電視中，搶到版面，女兒也打電話來，問說哪時候要把羊包包還她。

(中時電子報)