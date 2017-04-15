桃園桐花唸謠大賽 鄭文燦喊加碼推廣客語

桃園市客家事務局15日舉辦桐花唸謠大賽，國小低年級組第1名三和國小結合桐花唸謠本活潑演出。(賴佑維攝)

桃園市客家事務局15日舉辦桐花唸謠大賽，吸引約600人參賽。桃園市長鄭文燦15日到場，也加碼將總獎金從16萬元提升為40萬9000元，鼓勵選手精采演出，更持續推廣客語。

今天上午先由國小低年級組登台較勁，由三和國小奪下冠軍，亞軍則是石門國小獲得，季軍則是山豐國小。下午登場的是幼兒園組，由楊梅幼兒園楊梅分班隊獲得冠軍，龍潭幼兒園聖亭分班橘子班及桃園市立楊梅幼兒園園本部恐龍班分別拿下亞、季軍。

桃園市客家局表示，桐花唸謠大賽向來是桃園客家桐花祭的重點發展項目，希望能鼓勵客語學習向下扎根並發揚客家文化。今年客家局除編製2017桐花唸謠本及3種客語腔調CD，並增加線上網頁版，民眾可前往官方網站下載及試聽，讓客家語言文化藉由多元管道傳遞。

(中時)