建構屏東咖啡館會議 實現公民討論政策

屏東工策會以咖啡會議方式，邀請民眾一同討論政策。(林和生翻攝)

屏東縣工商發展投資策進會昨日在屏東書院舉辦公民咖啡館的系列會議，邀請了近50名公民代表一起參與，透過審議式的公民討論方式，針對屏東交通議題進行充分討論。

會議開始由屏縣府城鄉處長張桂鳳進行專題講演，向參與者說明縣府目前交通政策，接下來由交通科長鍾士彥及大仁科大教授黃鼎倫、屏東大學教授白金安分別帶領參與者進行分組討論，除了公民代表外，屏東市民代表周志豪、王芬里及新生里長邱正誠也投入討論。

工策會總幹事邱名璋表示，非常開心舉辦這系列會議有這麼多民眾及民代願意投入參與，我們都是生活在屏東的一份子，都希望能夠讓屏東更美更好。

此次公民咖啡館會議由交通建設開啟，近來屏東對於高鐵南延的計畫吵得沸沸揚揚，藉由高鐵議題進而延伸討論屏東的公路、軌道、市區鄉里的連結等，廠商是否願意投資、人民是否願意定居，通常會把交通列為前幾個選項。

好的交通完成會衍伸出城市的營造及都市空間利用，也可以讓投資者對於地點是否具有投資效益的重要選項，希望藉由參與民眾集思廣業來研討出對於屏東最好的一個方向。工策會預計5月底及6月初會接續舉辦2場公民咖啡館會議，屆時希望能有更多民眾願意參與，暢談自己對於屏東的產業結構及各項政策想法。

(中時)