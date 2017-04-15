SBL》扛下中華男籃主力 周儀翔：沒接棒壓力

周儀翔強調自己沒有什麼中華隊接棒的壓力。(黃及人攝)

才被新科中華男籃總教練周俊三說成今年中生代「唯二」主力的連2屆SBL年度MVP得主周儀翔，15日受訪時表示，無論如何自己始終保持一樣心態，就是做好自己本分，他更強調，「我沒有什麼接棒壓力！」

聽到周俊三把他與劉錚譽為中華隊兩大中生代主力，周儀翔一臉平淡表示，自己只是上場把球打好，只是讓他比較期待的是，可以再跟劉錚聯手，「畢竟劉錚上季歷經CBA洗禮，我會趁機從他身上學習，努力多偷一點東西。」

接下來中華隊要打6月亞洲盃東亞資格賽、7月瓊斯盃、8月亞洲盃，以及年底的世界盃亞洲區資格賽，加上明年印尼亞運，幾乎等於沒有休息喘息時間，不過周儀翔毫不在意，甚至相信自己可以做好應有調整。

「其實我最近就已開始找回體能狀態，畢竟5月初就要參加中華隊集訓，」周儀翔說，「就算我從東亞資格賽一路打到明年亞運，感覺就像從頭打到尾，以我年紀來說，調整速度應該夠快，也相信自己可以應付過來。」

儘管要去CBA挑戰的呼聲很高，與達欣合約到期的周儀翔最後仍然重申，到現在都沒有跟任何1支CBA球隊接觸過，就連達欣也沒談過，「現在我就是先做好準備，然後再來看看下一步怎麼走吧！」

(中時電子報)