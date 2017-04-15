中壢仁海宮慶「媽祖生」 收藏家捐千年沉香媽祖

藏大批藏傳佛教文物及沉香木的江敏吉，將收藏的千年沉香媽祖聖像捐給中壢仁海宮，這尊聖像重達57公斤。(賴佑維攝)

收藏大批藏傳佛教文物及沉香木的江敏吉，在桃園市長鄭文燦牽線下，把收藏的千年沉香媽祖聖像捐給桃園市中壢仁海宮，15日仁海宮舉辦「媽祖聖誕祝壽活動」。桃園市長鄭文燦見證捐證，他也祈求媽祖護佑桃園平安，建設如期、如質完成。

江敏吉在苗栗頭份鎮收藏大批藏傳佛教文物及沉香木，日前經過鄭文燦牽線，把收藏的千年沉香媽祖聖像捐給中壢仁海宮。今天江敏吉的兒子江賀到場，江賀說，父親雖然收藏很多沉香，但他始終認為這是所有民眾的資產，只是代為保管，將來還考慮設立博物館，如今在鄭文燦牽線下，廟方又相當有誠意，因此父親決定捐贈。

(中時)