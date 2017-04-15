中信領隊確由劉志威接任 晚上宣布此人事案

中國信託金控行政長高人傑今天(15)6時許表示，中信兄弟球團領隊確定異動，原領隊楊培宏卸任，由前緯來體育台經理劉志威接任。中信稍晚將發佈這項人事異動新聞稿。

高人傑說：「內部有這個規畫沒錯，確實由劉志威接任領隊，但因行政程序還在走，晚點會發新聞稿公布這個人事案。」

(中時電子報)