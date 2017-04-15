磊川華德福實驗教育學校揭牌
因建築法規限制，15年來無法申請實驗教育學校的台中市磊川華德福，日前教育部修正發布「學校型態實驗教育實施條例施行細則」並通過教育局審查，正式成為磊川華德福實驗教育學校，今天舉行揭牌儀式，為全國第一所由民間自辦經營、政府輔導轉型的實驗教育學校，全校師生及家長們都相當開心。
「磊川，生日快樂！」市長林佳龍恭賀磊川華德福歷經艱辛的立法過程，終於可以名正言順成為實驗教育學校；他表示，實驗教育不是先有法律、才有政策，是勇敢的社會力走在前端並衝撞現有教育體制才被政府給承認，如今實驗教育法制化後可造福更多人，家長、小孩可自由選擇不一樣的教育方式。
磊川華德福實驗教育學校校長林玉珠開心地說，對於孩子跟家長來說，是一件令人為之振奮的事，現在不但可自行保管學籍、核發畢業證書，能保障學生學習權及家長教育選擇權。
教育局指出，目前有東汴、中坑國小實施創新混齡實驗教育，而博屋瑪國小是全國第一所原住民族實驗教育小學，未來將陸續輔導包括海聲、善美真華德福、華德福大地等教育機構發展適合其需求類型的實驗教育，讓學生能選擇適性的學習場域，健全發展、多元學習。
(中時)
關鍵字：磊川華德福實驗教育學校
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