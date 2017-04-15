機捷借來超音波探傷車 全面檢測鋼軌安全
車身上寫著「台北捷運公司」的軌道工程車，近日深夜在桃園機場捷運上行駛，引起軌道迷目光。桃捷公司表示，該工程車是超音波探傷車，乃透過高鐵局向台北捷運租借，希望為鋼軌做全面性健檢。
桃園機場捷運線靠A9a軌道的道岔，日前被維修人員發現裂紋，事後桃捷公司宣布全面檢測軌道的鋼軌結構安全性。因台北捷運軌道軌距與桃園機場捷運相同，因此租借來支援機場捷運軌道鋼軌檢測。
桃捷公司表示，目前僅1部手推式超音波探傷車，由人力徒手推動前進，因屬單軌檢測，一個晚上3小時作業只能檢測1公里鋼軌。若是租借來的超音波探傷車，相同時間可以檢測30到40公里長，且屬於雙軌同步進行，換算下來可以檢測60到80公里。
(中時)
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