盜用LINE帳號誆稱借錢 中老年族群最易被騙

女公務員拜託友人先將醫藥費借給對方，沒想到竟是冒名詐騙。(林郁平翻攝)

北市1名56歲女公務員，日前到醫院探病時，收到同事傳LINE表示想借3萬元周轉，女公務員看對方語氣好像很著急，便好心拜託病榻上的友人立刻用手機上網轉帳給對方，並叮嚀對方那筆錢是住院友人的醫藥費，請對方務必要按時歸還。

不料，幾分鐘後，女公務員收到其他友人傳LINE提醒該名同事的帳號被盜用，正在到處借錢行騙，才發現自己上了詐騙集團的當，而不知道身分已經曝光的歹徒，此時還不斷找理由想向女公務員繼續借錢，讓她氣得直呼詐騙集團實在沒良心，明知是救命錢還要騙，所幸及時發現，在報警後將3萬元全數追回。

刑事局表示，LINE在國內非常普及，由於許多中老年族群對通訊軟體的安全設定與防駭機制較不熟悉，導致歹徒盜（冒）用LINE詐騙案件頻傳。根據統計，今年1至3月，全國共發生357起假冒名義詐騙案件，其中40歲以上的被害者高達7成，50歲以上者占全部被害人的46%。

警方呼籲，民眾應善用LINE的安全設定，例如關閉「允許自其他裝置登入」功能，以降低被盜用機率，尤其LINE的4位數驗證碼等同於網路身分證，絕不可提供給任何人，以免歹徒盜用帳號後打著本人名義到處借錢行騙，害得親朋好友落入詐騙圈套，也呼籲民眾接到親友傳LINE借錢時，一定要當面或打電話與本人親口確認，切勿依照對方指示貿然匯款，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線求助。

(中時)