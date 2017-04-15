龜山國小歡度兒童月 祖孫瘋童軍

新店龜山國小今天邀學童帶家人一起瘋童軍，並親身體驗射擊活動。（龜山國小提供）

新店龜山國小今天邀學童帶家人一起瘋童軍，並親身體驗射擊活動。（龜山國小提供）

新店龜山國小今天邀學童帶家人一起瘋童軍，並親身體驗攀樹活動。（龜山國小提供）

新店龜山國小今天邀學童帶家人一起瘋童軍，並親身體驗攀樹活動。（龜山國小提供）

新北市新店區龜山國小今天（15日）在龜山童軍活動營地舉辦童軍月活動，邀請學童帶著長輩一同體驗攀樹、空氣槍擊遊戲，所有人都玩得不亦樂乎，看到阿公射出滿靶成績，小朋友忍不住驚呼：「阿公，你好強喔！」阿公得意笑說：「阿公以前可是打過仗的呢！」現場氣氛超High。

龜山國小與社團法人台灣承諾公益協會志工團隊今天在龜山童軍營地舉辦「創意新北動健康，祖孫總動員」、「全民國防教育」及「童軍教育」體驗活動，近百名學童、家長及阿公阿嬤參加，一起「瘋童軍」。

龜山國小校長林錫恩表示，孩子與家人共同從事運動及戶外活動，有助於拉近親子關係，傳承家庭愛的價值，因此與民間團體利用兒童月期間，舉辦這場親子童軍戶外體驗活動。

台灣承諾公益協會祕書長呂承澤說，這次活動邀請軍武體驗專家薛偉仁、攀樹教練黃建翰一同規畫內容，讓祖孫能安全體驗戶外活動，並互相打氣加油，看到祖孫們快樂互動，真的很有成就感。

(中時)