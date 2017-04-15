飢餓三十 新竹10餘教會復活節前夕響應
新竹市基督教聯合關懷協會，響應台灣世界展望會「飢餓三十人道救援行動」，今天（15日）在新竹縣政府前廣場舉辦飢餓體驗聚會，在完成30小時挑戰前倒數2小時齊聚一堂，邀請民眾一同加入，幫助危「飢」兒童。新竹縣市教會在2017年新竹區復活節聯合慶典活動中，參與體驗，同步捐出1日餐費。
每年復活節，新竹地區教會彼此連結，共同辦理復活節聯合慶典，並投入公益行動，今年則響應台灣世界展望會「飢餓三十人道救援行動」，號召新竹區各教會參與體驗，參與者在18或30小時不進食固體食物，發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神，捐出一日餐費外，更擴大舉辦飢餓三十愛心集結倒數大型聚會。
新竹同工聯禱會執行長黎源悅牧師今天宣布「飢餓三十，最後倒數2小時開始！」教會青少年到場透過舞蹈、音樂，為參與者打氣，參與者今在活動中發起「小零錢、大愛心」活動，邀請民眾共同響應零錢捐款，幫助兒童遠離飢餓。
台灣世界展望會長陳純敬今天感謝教會支持，也指出糧荒、戰火、天災、急難，正衝擊國內外無數兒童的未來甚至生命，他分享展望會的服務與工作，也邀請各界支持。
分享台灣世界展望會的服務、工作，以及國外遭受戰火及糧荒的兒童、國內急難特況家庭所面臨之困境，邀請各界支。
黎源悅表示，在復活節前夕藉由禁食禱告、愛心募款等有意義的行動，期望讓付出成為遭受苦難孩子們的力量與希望。此次活動約有10間教會響應，參與人逾500人。第28屆飢餓勇士大會師將在今年 7月15、16日於彰化、高雄、花蓮3地同步舉辦，邀請各界參與響應，為危飢兒童發聲。詳情可洽台灣世界展望會網站飢餓三十官網，或與資源發展團隊西區辦公室聯繫03-562-8155分機121~124。
(中時)
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