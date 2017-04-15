龍岡米干節正熱鬧 展現熱情和豪邁

桃園市觀光旅遊局舉辦龍岡米干節，15日不少滇緬族群穿上傳統服飾到場。(賴佑維攝)

桃園市觀光旅遊局舉辦龍岡米干節，15日由潑水節打頭陣登場，觀旅局表示，潑水是相互祝福的表示，人們藉由潑水來為對方洗淨一切惡運和過去不好的事。今年因水情吃緊，改由三寶寺高僧為民眾灑水祈福，16、22、23日還有精彩活動，歡迎民眾參加。

觀旅局說，潑水節是泰國、緬甸、柬埔寨、寮國和雲南西南民族傣族、德昂族等泰語民族最盛大的傳統節日，也是他們的新年。在桃園龍岡地區因為雲南少數民族的聚集，有不少滇緬異域的居民、後代居住，每年4月第3周的周末便是龍岡米干節盛大的潑水活動，下周22、23日則是以「火」為主的火把節壓軸登場，將展現的是少數民族的熱情和豪邁。

關旅局補充，會場停車空間有限，自行開車前往民眾可將車輛停放於外圍的龍岡大操場、龍岡福利站免費停車場後，轉乘免費接駁車前往會場，或是搭乘中壢客運（112北）、桃園客運（112南）至忠貞站下車後步行前往即可。

(中時)