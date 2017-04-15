師生路跑創意進場 長庚大學慶30歲生日

長庚大學舉行30周年校慶暨運動會活動，各系所紛紛結合專業創意進場，祝福學校「生日快樂」。（蔡依珍攝）

長庚大學舉行30周年校慶暨運動會活動，各系所紛紛結合專業創意進場，就連國際生聯隊，也穿著各國傳統服飾、高舉各國語言的生日快樂牌子，祝福學校「生日快樂」。（蔡依珍攝）

長庚大學舉行30周年校慶暨運動會活動，各系所紛紛結合專業創意進場，就連國際生聯隊，也穿著各國傳統服飾、高舉各國語言的生日快樂牌子，祝福學校「生日快樂」。（蔡依珍攝）

長庚大學舉行30周年校慶暨運動會活動，校園路跑盛況空前，超過2500名師生熱情響應。（蔡依珍攝）

長庚大學今舉行30周年校慶暨運動會活動，19支來自各系所的隊伍，結合系所專業，以啦啦隊等方式創意進場，就連國際生聯隊，也穿著各國傳統服飾同樂，校園路跑則創紀錄有超過2500名師生響應，校友也紛紛「回娘家」，以各種方式祝福學校「生日快樂」。

過去長庚大學會在上學期11月舉辦運動會、下學期4月辦校慶，今年適逢30周年，加上田徑場是世大運足球競賽場館之一，今將校際2大重要活動合辦，以創意進場秀、校園路跑、以及富有特色的國際美食園遊會，讓全校教職員生同樂。

今以5年舉辦一次的「創意進場秀」揭開序幕，來自18個學系、加上國際生聯隊，共19支隊伍同場較勁，每隊都在短短30秒的表演時間盡情展現，像是機械系結合燈籠走位，展現宛如舞龍舞獅的氣勢，呼吸治療系和護理系都發揮系所專業特色，不約而同演出病人昏倒救治的治療經過，國際學生則身著傳統服飾、高舉各國語言的生日快樂牌子，祝福學校「30歲生日快樂」。

今年3公里校園路跑也盛況空前，超過2500名師生響應，較過去多出近千人，整個校園道路被人群填滿，場面壯觀，為校慶掀起另一波高潮，運動場旁的園遊會，則集結來自台灣、印度、印尼、越南、馬來西亞等各國美食的25個攤位，彷彿小型聯合國，讓師生祭五臟廟，各系所也紛紛邀請校友回娘家，展現歷年成果。

校長包家駒說，長庚大學已連續9年入榜世界大學學術排名前500大，並在最新排名中上升至400名內，期許大家要「飲水思源」，感念創辦人王永慶捐資興學，並希望長庚大學「三十而立」後能再推向另一高峰。

(中時)