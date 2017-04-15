國腳殷亞吉被踢傷 右眼出血住院10天

殷亞吉（右）與上海綠地申花球員拚搶。（新華社）

殷亞吉被踢傷後倒地接受治療。（取自長春亞泰臉書）

我國目前唯一效力於中國超級足球聯賽的國腳後衛殷亞吉，15日在母隊長春亞泰主場對上海綠地申花的比賽中，於角球進攻搶點頭槌時，被客隊後衛陶金一腳踢中臉部，造成右眼出血，至少要住院10天治療。扯的是，這球裁判竟然沒吹犯規。

殷亞吉是台灣、西班牙混血兒，前年在世界盃資格賽披上中華隊戰袍，後來加盟長春亞泰，目前是5年合約的第2年。今年他也在亞洲盃資格賽重返中華隊，參與了上月主場對土庫曼之戰。

殷亞吉頭槌時被上海綠地申花的陶金高腳踢傷頭部。（翻攝網路）

殷亞吉與父親殷家平視訊通話，右眼出血受傷。（殷家平提供）

在這場長春亞泰與上海綠地申花的中超大戰，第29分鐘殷亞吉被踢傷抬出場外，由隊友孫捷入替。最後長春亞泰在第86分鐘被哥倫比亞前鋒莫雷諾（Giovanni Moreno）踢進致勝球，2比3飲恨，也是該隊主場11年來首度被申花攻陷。

(中時電子報)