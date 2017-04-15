民眾陳情 宋楚瑜：政府承諾怎麼可以跳票！
親民黨主席宋楚瑜今天下午率立院黨團立委李鴻鈞、陳宜潔、周陳秀霞等到，在台南永康區大灣廣護宮聽取農民和民眾陳情，宋楚瑜總結後表示，許多問題政府根本不肯面對，「我幫大家去向蔡總統告狀！」
立法院親民黨團「行動辦公室」，今天下午在主席宋楚瑜的帶領下，開抵台南，許多台南楠西、南化等山區的農民，在立委周陳秀霞的帶領下，前來陳情，農民反映，當年政府為開發水庫，徵用民地造成農民財產與農業損失，卻一直都不處理。
面對農民的無奈，宋楚瑜高分貝喊話，強調政府對百姓的承諾，怎麼可以跳票？一定要兌現，農民配合政府開發水庫，損失政府本來就該設法補償，中央政府如視若無睹，就證明中央離地方真的太遠。
宋楚瑜說，台灣10多年來最大的錯誤，就是廢省，廢省造成中央與地方脫節，很多事過去省府可以解決，現在中央與地方經常互推，他會幫大家去向蔡總統告狀。
(中時)
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