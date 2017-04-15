桃猿5局上挑戰成功改判 前5局1比0領先中信
Lamigo桃猿與中信兄弟15日進行本周3連戰第2場交手，桃猿總教練洪一中5局上一次關鍵性的電視輔助判決，挑戰成功，此局攻下突破僵局的1分，前5局以1比0領先中信。
5局上，桃猿第9棒梁家榮擊出3壘安打，2出局情況下，第1棒詹智堯擊出1壘滾地球，中信兄弟1壘手彭政閔接到球後，傳給到1壘補位的投手羅曼，當時被1壘審判決出局，但洪一中立即提出電視輔助判決，結果挑戰成功，詹智堯改判成內野安打，梁家榮攻回本壘得分。
中信此役派出羅曼首場先發，桃猿由史博威掛帥，雖雙方前4局都有得分機會，但都被2位洋投化解，致使比賽一度陷入0比0投手戰僵局，直到5局上才由桃猿攻下此役第1分。
(中時電子報)
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