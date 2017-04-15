青年長尾巴街募 慶創世桃院15歲
創世基金會在桃園設院滿15周年，今有近50名青年學子，走上街頭募集發票，義工們更發揮巧思，以各式發票做成蛋糕，為桃園分院慶生，超吸睛，創世也號召民眾消費隨口說出愛心碼「919、救一救」指定捐贈電子發票，延續紙本發票獻愛心，幫助植物人。
創世桃園分院在地設立15年，前後服務近600位植物人，陪伴許多植物人家庭度過難關，今有近50位青年學子，幫創世桃院慶生，以傳統俗諺「生日快樂長尾巴」，在腰際綁上發票做成的長尾巴，走上桃園火車站街頭募集發票。
義工阿姨也以各式各樣長短不一的發票，拼湊黏貼製成3層蛋糕，象徵將社會大眾的愛心，一層層堆疊累積，白色的發票恰巧像是發泡奶油色澤，彩色圖樣、編號和QR Code彷彿蕾絲花邊，超吸睛，大家圍在蛋糕旁高唱生日快樂歌，呼籲路過民眾將發票投入發票箱中，加入關懷植物人行列。
創世基金會桃園分院長蘇貞華說，電子發票推行及千萬大獎影響，發票募集量連年下滑，全台收入下滑近4成，桃園分院也從過去每月40幾萬張，減少到只有30萬張，像是今年2月更只剩20餘萬張，雖然電子發票可指定捐贈，但桃園卻不到1％，呼籲民眾結帳時口述代表創世「救一救植物人」的代號「919」，指定捐贈電子發票給創世基金會。
(中時)
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