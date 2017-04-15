比手指諷菜鳥「阿達」 老鳥被罰3千再賠1萬元

「阿達」手勢別亂比！桃園一名彭姓女子，去年5月指導新進員工翁女時，雙方一言不合發生口角，彭女以食指、中指指著自己太陽穴，暗諷菜鳥是「阿達」，桃園地院刑事庭依公然侮辱罪判罰3000元，民事庭再判彭女須賠償1萬元。

32歲彭女在住家附近的一間超商工作多年，2014年5月23日上午，到職3日的翁女向彭女請教進貨流程，一名司機正好送貨到店，彭不滿菜鳥動作慢，催促翁儘速將收據交給送貨司機，翁女認為彭自認老鳥，口氣、態度不佳，2人發生口角。

彭女見翁突然情緒激動、小題大作，以單手食指、中指向上伸直置於頭部一側、另三指蜷曲的手勢，向正在結帳的客人示意翁女為「阿達」，讓翁氣的提告，彭還一度辯稱是比「走路」的姿勢，但她卻要超商王姓店長不要提供監視器畫面，對話過程被錄下成鐵證。

桃園地院刑庭法官認為彭女要求店長不要提供監視器畫面，是擔心東窗事發，認定彭女比手勢有罵人之意，依公然侮辱罪判罰她3000元，翁女另提民事損害賠償，桃園地院民庭法官審結，判處彭女須賠償1萬元。

(中時)