高醫、馬來西亞醫療集團 簽署合作備忘錄

高醫副院長鄭丞傑（右）15日代表院長鍾飲文，與馬來西亞HMI醫療集團董事長顏詩琴（左）簽署合作備忘錄。（呂素麗翻攝）

高醫副院長鄭丞傑（右 ）15日代表院長鍾飲文，與馬來西亞HMI醫療集團董事長顏詩琴（左）簽署合作備忘錄。（呂素麗翻攝）

高醫副院長鄭丞傑15日代表院長鍾飲文，與馬來西亞HMI（新康國際醫療集團）董事長顏詩琴簽署合作備忘錄；鄭丞傑說，未來高醫將協助該集團醫療人員培訓、人力支援及醫院經營管理輔導等，而且不排除共同設立國際新醫院。

鄭丞傑表示，僑委會今天在台北車站舉辦「東南亞僑台商攬才博覽會」，會上特別安排高醫與馬來西亞HMI醫療集團簽署合作備忘錄。

鄭丞傑指出，馬來西亞醫師有8成是一般科醫師，很缺專科醫師，剛好與台灣相反，而當地民眾到一般科看醫生後，有很多就近選擇到新加坡開刀。

他說，馬來西亞有400多名高醫校友，在各行各業占有一席之地，HMI醫療集團位於麻六甲的「仁愛醫院」多年來是高醫的姊妹醫院，彼此都有醫療交流，而集團位於新山的「立康醫院」要擴建大樓，很缺專科醫師。

鄭丞傑說，高醫與該集團合作，可以協助培訓各種醫事人員、短期人力支援，甚至未來不排除共同設立國際新醫院。

婦科醫師的鄭丞傑也表示，台灣醫療收費比新加坡便宜，這是台灣醫療發展的利機，他的病患就有不少是從香港、新加地遠道而來。

(中時)