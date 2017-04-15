產後3月 林心如驚喜秀出挺肚絕美照
林心如去年閃嫁霍建華，今年1月兩人生下女兒「小天使」，正式升格為新手爸媽，而回顧林心如過去懷孕期間總刻意不讓孕肚見光，還為此刪照解釋「因為想要保護我那圓滾滾的小肚肚」，今(15日)逢女兒出生100天，她終於主動秀出自己懷孕期間寫真，讓網友直呼美呆了。
林心如宣布懷孕後，除了路人拍到她挺肚和霍建華牽手照外，出現在自己或他人的臉書上總是孕肚神隱，去年11月她挺著6個月孕肚和白色巨貓合影，才讓網友首次看到她孕味濃厚的樣子，但不久後又刪照，外界揣測主因是為了防網路霸凌，酸她用孩子炒作逼婚，她則親自回應：「乖啦！別在那製造新聞啦，純粹是因為想要保護我那圓滾滾的小肚肚所以刪照，沒別的事啦。」
今年1月林心如順利卸貨生下女兒，洋溢在幸福新手媽媽喜悅的她，今首度分享自己孕肚明顯的美麗寫真，開心說：「有點懷念妳在這裡的感覺，紀念一下」，粉絲也驚訝說：「最美的媽咪林心如」、「美翻了」，或有人期待喊說：「再來一胎！」
(中時電子報)
關鍵字：林心如
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