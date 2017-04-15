2017世界競技疊杯賽 463名菁英較勁
「2017世界競技疊杯錦標賽」首度在台灣舉行，共有來自美歐亞各洲20個國家、463名疊杯菁英選手齊聚較勁，人數規模是歷屆世界盃之冠，許多世界紀錄保持者也都在參賽名單之列，各國精銳盡出；其中，最年輕的選手4歲劉龍謙、最年長90歲選手黃賴月，兩人皆來自新北市。
競技疊杯錦標賽今上午在高雄師範大學體育館展開，世界競技疊杯運動總會長Larry Goers（賴瑞高爾斯）、立法委員劉世芳、高市政府秘書長楊明州、教育局長范巽綠、體育處長黃煜等共襄盛會；楊明州指出，台灣推廣競技疊杯僅短短6年，成績卻達世界巔峰，繼2014年舉辦亞洲盃錦標賽，2017世界盃在高雄，讓國際看見台灣。
這次台灣選手有209名，其中有最年輕的4歲劉龍謙，到破紀錄最高齡參賽90歲的選手黃賴月，高雄也有36名選手參賽，目標就是要為國爭光。而菁英陣容中少不了、已刷新過15次世界紀錄的台灣之光16歲楊筑鈞，她是亞洲第1人以不分齡3冠后的資格，被譽為「全世界疊杯最快的女生」，最大勁敵韓國選手Si Eun Kim，繼去年首爾亞洲盃後，兩人也再度同場競技。
總會長Larry Goers表示，1998年正式的競技疊杯比賽在加州展開，當年只是在一所非常迷你的學校進行，如今這項要求選手要以最快時間把杯子按規律疊高後還原的競技疊杯個人、團體運動，在全球日流行起來，比賽規模也逐年擴大。
(中時)
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