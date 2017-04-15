中市東山路地下道改工法？鐵工局：重新環評不會比較快
台中鐵路高架化後，北屯區東山路地下道展開填平工程，但市議員曾朝榮與地方民眾質疑填土施工遇雨重新翻曬，恐延長工期，建議採輕質「混泥土」早硬固特性縮短期程，減少交通衝擊。對此，鐵工局表示，改變工法需經環保署辦理環境影響差異分析，曠日廢時，完成時間也無法提早。
陪伴民眾走過近半世紀的東山路地下道，今天（15日）晚上11點半，在最後一班公車行駛後功成身退，展開填平工程，但民眾擔心工期太長，影響交通出入，日前交通部長賀陳旦來台中市考察東山路地下道填平工程時，允諾填平工程縮短於6個月內完成。
曾朝榮表示，施工單位鐵工局使用填土施工，民眾無法接受，且遇下雨將停工，翻曬路面重新壓實，延長工期，恐造成交通阻塞。
他舉豐原區向陽地下道採填土施工，下雨就停工，建議鐵工局改變填平工法，採用輕質混泥土方式，確實掌握施工期。
鐵工局中工處副處長何正吉表示，了解民眾的意見，但若改為混泥土工法，將大幅增加工程費用，再重新修正環評的時間，整個完成時間，不會比較提早。
市府交通局長王義川強調，將持續督導鐵工局觀察區域交通狀況，進行滾動式檢討，並作最適當調整，降低施工所帶來的不便，讓民眾行的更安心、更放心。
(中時)
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