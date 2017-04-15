韓國人生活壓力破表！ 竟讓這些產業衝出好成績

韓國近來社會、政治動盪不安，整體社會氛圍處在壓力鍋。圖為去年韓國民眾於首爾抗議。(美聯社資料照)

韓國近幾年在全球產業與經濟表現相當突出，但在這些漂亮數據背後，付出的是讓人無法承受的壓力；韓國年輕世代甚至用「地獄朝鮮」來形容自己的國家，加上近來「親信門醜聞」與「朝核危機」，更使整個社會氛圍就如同壓力鍋般。面對生活苦悶，越來越多韓國人開始尋求紓緩壓力的辦法，而意外讓某些產業衝出好成績，成為韓國社會的特殊現象。

《韓聯社》報導，在整體社會壓力加劇的情況下，許多韓國人活得很累，紛紛尋求紓緩之道。據韓國便利店CU日前所公布的第一季數據指出，提神飲料的銷售額同比增長25.8%，能量飲料也增長22.1%，顯示市場的需求性大幅增加。

此外，咖啡的銷售量也有顯著成長，光是去年消費的咖啡杯數就達250.5億杯，若以韓國5千萬人口來計，等於平均每人1年就喝下500杯咖啡，相當驚人。

除紓壓飲品的部分，韓國按摩店的數量也大幅成長，報導中引述大韓瑜伽協會的說法，其表示，現代人深受工作與生活的壓力，因此會想透過瑜伽與冥想的方式來鍛鍊身體和放鬆身心。據統計，韓國國內合法營業的按摩店就有超過1萬家，另外瑜伽店則有6、7千家。

有專家就認為，這種紓壓經濟的發展在韓國社會是一種特殊現象，面對家庭、工作、社會、政治等各方面的壓力，許多人願意選擇花點錢來給自己空間和時間紓解一下。

(中時電子報)