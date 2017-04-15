陸客失聯求庇護？移民署：19日未離境恐觸法
大陸異議人士張向忠12日來台，參加8天7夜的環島旅行，原本預定19日離台，但13日張卻自行從新北萬里區飯店脫團離開，14日還接受外媒訪問，表示想尋求台灣庇護，目前下落不明，相關單位仍在尋人、了解中。
移民署下午表示，張向忠若未在申請的19日離境，恐涉及違反兩岸人民關係條例第87條之1：「大陸地區人民逾期停留或居留者，可處新台幣2千元以上1萬元以下罰鍰」，此外「同時自出境之日起算至少1年不予許可申請進入台灣地區。」
(中時)
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