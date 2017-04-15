保育螢火蟲　三義鄉公所與40家業者簽公約響應

縣府與鄉公所舉辦為螢宣誓音樂會，邀請鄉內40家業者共同簽署保育螢火蟲公約。（黎薇攝）

苗栗縣長徐耀昌（前排中）與鄉內40家業者共同宣誓保育螢火蟲公約，並熄燈1分鐘象徵三義慢城保育螢火蟲的共識。（黎薇攝）

苗栗縣三義鄉去年通過國際慢城認證後，積極推廣慢城理念。目前是螢火蟲飛舞季節，縣府與鄉公所今天舉辦「為螢宣誓音樂會」，邀請鄉內40家業者簽署並宣誓保育螢火蟲公約，活動會場也熄燈1分鐘，象徵三義慢城保育螢火蟲的共識，共同為生態保育努力。

每年4、5月是螢火蟲飛舞季節，三義鄉內的130線道常吸引遊客前往觀賞，但瞬間湧入的人潮常破壞螢火蟲棲息地，不當的觀賞行為也造成螢火蟲生態破壞。

三義鄉公所落實慢城生態教育理念，委託育達科技大學在勝興車站旁深水農路舉辦「為螢宣誓音樂會」，邀集鄉內40家民宿業者、休區、協會、商家簽訂保育螢火蟲公約，並與縣長徐耀昌等人一起宣誓保育公約。

活動現場由苗栗在地音樂創作者林思伶、江雯演唱為螢火蟲唱做的「螢光仙子」及「閃閃小螢」，下午4點後安排專業導覽人員分批帶領民眾進行生態導覽解說及探訪螢火蟲祕境，了解螢火蟲生活棲地與保育。

(中時)