嘉縣美術協會辦展 今開幕

嘉義縣文觀局長許有仁今出席嘉義縣美術協會展覽並給予祝賀。(余信賢攝)

嘉義縣美術協會6日起在嘉檳文化館展出50幅作品，現場有油畫、水彩等作品，一共有30位在地會員參加，15日為這場展覽的開幕活動，嘉義縣文觀局長許有仁也親臨現場祝賀。

4月6日起在嘉義縣中埔鄉嘉檳文化館舉行嘉義縣美術協會會員聯展，一共有30位會員共同展出50幅作品，作品包含有油畫、篆刻、墨彩、水彩這4大類，作品的特色為鄉村景觀、地方風俗，有描寫繪畫真實美景的印象派寫實風格，更有表達作者內心感受的巨象派寫意畫風，不論是人物、靜物、山水及花草都是一時之選。

而展出中最大的畫作尺寸為60F，是由協志高職董事長何明宗用油畫的手法，以澎湖望安的鄉村為背景所畫出的一幅充滿人文風情的畫作。

美術協會理事長李玉明表示，藝術是一個社會文化的精華，最經典的藝術是作者把其生存空間的真善美故事呈現在繪畫、攝影、音樂、文學等媒材上，使欣賞者能夠感動，再者可以提升社會文化的精神層面。

嘉義縣文觀局長許有仁表示，感謝嘉義縣美術協會帶來這麼多好作品給嘉義縣民欣賞，文觀局會持續推動嘉義縣內的各項藝文活動，包括繪畫、攝影、音樂等。也請大家期待明年的台灣燈會將會予以往有所不一樣，將會讓國人有耳目一新的視覺、聽覺饗宴。

(中時)