詹啟賢和苗栗基層座談 向臉書社團管理員請益
國民黨主席參選人詹啟賢今天到苗栗和黨員座談，傾聽基層心聲，下午與苗栗在地臉書社團團主茶敘，向操作網路平台的管理員請益，聽取年輕朋友和網友們的意見。
在苗栗市高苗社區活動中心舉辦的「黨員當家改革座談會」，吸引上百人參加，詹啟賢提到，參加黨主席選舉有4大目標，包括由上而下，中央與地方不能有斷層，集中領導，調整組織架構，重新獲得民眾認同。
詹啟賢表示，國民黨主席選戰要選出足以帶領黨的人選，不僅是國民黨內部事務，也關係到台灣未來繁榮，更牽涉到兩岸和平與安定。
詹啟賢說，自己沒有個人恩怨與政治包袱，有經營管理跟執行能力，向鄉親推薦自己是最佳人選，承諾當選國民黨主席後，將可為明年2018年地方選舉候選人加分。
詹啟賢下午轉往三義參觀社區彩繪天梯及巷弄，並與《我是三義人》等主要臉書社團團主及管理員請益，了解最初開團動機、經營心得等，希望未來能建構數位化黨部，以FB、Line及其他社群平台、APP成立互動群組，發揮數位科技功能，讓黨部與黨員可直接互動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。