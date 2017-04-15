詹啟賢和苗栗基層座談 向臉書社團管理員請益

詹啟賢（右一）與苗栗在地臉書社團團主茶敘，向網路平台管理員請益。（黎薇攝）

詹啟賢（右一）與苗栗在地臉書社團團主茶敘，向網路平台管理員請益。（黎薇攝）

詹啟賢與苗栗在地臉書社團團主茶敘，分享社團發揮的功能與力量，心情相當好。（黎薇攝）

國民黨主席參選人詹啟賢今天到苗栗和黨員座談，傾聽基層心聲，下午與苗栗在地臉書社團團主茶敘，向操作網路平台的管理員請益，聽取年輕朋友和網友們的意見。

在苗栗市高苗社區活動中心舉辦的「黨員當家改革座談會」，吸引上百人參加，詹啟賢提到，參加黨主席選舉有4大目標，包括由上而下，中央與地方不能有斷層，集中領導，調整組織架構，重新獲得民眾認同。

詹啟賢表示，國民黨主席選戰要選出足以帶領黨的人選，不僅是國民黨內部事務，也關係到台灣未來繁榮，更牽涉到兩岸和平與安定。

詹啟賢說，自己沒有個人恩怨與政治包袱，有經營管理跟執行能力，向鄉親推薦自己是最佳人選，承諾當選國民黨主席後，將可為明年2018年地方選舉候選人加分。

詹啟賢下午轉往三義參觀社區彩繪天梯及巷弄，並與《我是三義人》等主要臉書社團團主及管理員請益，了解最初開團動機、經營心得等，希望未來能建構數位化黨部，以FB、Line及其他社群平台、APP成立互動群組，發揮數位科技功能，讓黨部與黨員可直接互動。

(中時)