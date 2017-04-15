6旬婦人騎機車遭捲入槽車底 爆頭身亡

一部43噸槽車今天下午近3時，打算右轉進入仁德交流道前方路口時，不慎與一輛機車擦撞，機車慘遭捲進槽車車頭底下，機車騎士是一名68歲李姓婦人，當場受困槽車底盤下方，警消出動救援，但，騎士脫困時已無生命跡象。

警方初步調查，駕駛槽車的陳姓司機疑視線死角，未注意車前有機車，不慎與機車擦撞後，整輛機車被捲入槽車底下，釀成這起悲劇。李姓婦人當場頭顱破裂，安全帽都也遭到擠壓變形，留下滿地血跡。整起車禍原因仍待警方調查釐清。

(中時)