殺妻又敗光樂透金 回頭向子女討扶養費勝訴

王姓男子發現林姓前妻在離婚前，已另結新歡，一怒之下，在子女面前用水果刀刺死林女，並用硫酸潑灑林女男友，致使毀容。5名年幼子女被分送至親戚家及育幼院，後半工半讀長大成人。王男出獄後，從事粗工受傷，進入遊民收容所，回頭向5名子女討扶養費。

王男曾購買彩券中獎800萬元，扣除稅金後，實拿600多萬，剩餘獎金因賭博與吸毒，花光殆盡。王男本想分給5名子女每人10萬元，但只有長子接受，王男也要求歸還。

王男也曾將子女身分證拿去借高利貸，導致小文（化名）在十四歲時，就已在便利商店打工、單獨承租房子。其餘的子女也都半工半讀，自力更生，均具有高中職學歷。

新北地院認為王男出獄後曾接子女回家團聚，衡量5名子女已成年、經濟狀況許可，且子女對於父母有扶養義務。日前裁定長子須按月給付2600元，其他4名子女各600元扶養費，10萬元部分認定屬贈與，駁回聲請。

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(中時)