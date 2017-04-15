林益全適時敲安 前5局富邦、統一戰平

林益全今面對統一獅，在第5局適時敲安，率球隊扳平戰局。(資料照 中央社記者張新偉攝)

富邦悍將今與統一獅繼續在新莊棒球場交手，前4局陷入2分落後的富邦，在第5局吹起反攻號角，單局靠著三支安打扳平戰局，兩隊5局結束打成2比2平手。

此役獅隊面對富邦本土投手林政賢，從首局開始就屢屢攻佔得點圈，不過前2局林政賢都順利化解失分危機，直到第3局獅隊高國慶與郭阜林都敲出安打，再靠著野手選擇，獅隊先馳得點，第4局潘武雄在得點圈有人時，也適時擊出安打，攻下第2分。

前4局順利壓制富邦打線的統一洋投福瑞多，卻在第5局遇到亂流，先是被余孟雄擊出二壘安打，緊接著林哲瑄與林益全也都接連敲安，攻下2分，兩隊前5局結束戰成2比2平手。

(中時電子報)