為爭鄭少秋寵愛 汪明荃吐結怨趙雅芝39年真相

趙雅芝、鄭少秋與汪明荃今年3月重現《倚天屠龍記》經典組合。(取自東網)

汪明荃老公為知名影星羅家英。(取自微博)

香港資深女星汪明荃與趙雅芝是70年代TVB公認的兩大台柱，兩人39年前分別在電視劇《倚天屠龍記》飾演趙敏與周芷若，戲內為了鄭少秋所飾演的張無忌寵愛爭破頭，戲外兩人粉絲也勢不兩立，甚至傳出汪明荃、趙雅芝為爭一姐地位鬧不合，在《楚留香》後的30多年期間不相往來，直到2013年才於王晶執導電視劇《風雲天地》再次碰頭。

汪明荃2015年為《風雲天地》與趙雅芝同台宣傳，兩人在台上有說有笑互動佳，異口同聲駁不合，趙雅芝更強調雖與汪明荃多年未合作，但默契依在，所以此次合作完全不需要磨合。

日前汪明荃再次接受港媒專訪，再度談起與趙雅芝的不合傳聞，她直言當時在《倚天屠龍記》飾演趙敏，趙雅芝飾演周芷若，兩人為了爭張無忌都很入戲，「其實我們私底下沒有來往，拍完戲各有各忙。」

(中時電子報)