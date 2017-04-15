彰化信義中小學師生 為身障者手沖咖啡
體驗學習、做公益，彰化縣唯一九年一貫特色學校信義國中小50名親師生，15日到彰化市慈愛教養院製作手做蛋捲、沖泡咖啡，讓身障院生品嘗。
信義中小學今年被彰化縣教育處列為「彰化善行，有禮真好」計畫試行學校之一，今天上午在師長陪同下帶著咖啡壺、滿滿愛，走出校園前往慈愛教養院內進行做公益體驗服務學習。
校長曹建文說，學校長期致力於品格教育，在家長會長陳嘉欣支持下，藉由家長會聯誼活動，有50名親師生到院區內，透過一同手做蛋捲過程，體會到在慈愛院生這些身心障礙者，身體雖有殘缺，但是仍自食其力，照顧好自己，進而也能服務別人，而學生也親手沖泡咖啡，與教養院生朋友們品嚐，彼此感恩與祝福。
(中時)
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