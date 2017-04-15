無預警關廠 立益紡織工人突襲「攔轎申冤」

無預警關廠失業，立益紡織工人向桃園市長鄭文燦「攔轎申冤」。(蔡依珍翻攝)

立益紡織無預警關廠，工人從昨天開始展開絕食抗議，有4名工人獲悉桃園市長鄭文燦晚間將出席「桃園區大樹林文化巡禮－大樹林祈步走」活動，突襲「攔轎申冤」，遭機警的桃園警方及時攔下，鄭文燦登台致詞也公開宣示，將要求立益紡織不能低於勞基法，否則會讓立益集團「在桃園難以生存」。

「你們的聲音我聽到了！」鄭文燦說，會要求立益紡織一定要優於勞基法，若低於勞基法，一定盡全力讓立益在桃園難以生存，要工人們放心，但也直指多數市民今天到此欣賞明華園歌仔戲，呼籲要尊重市民欣賞文化的權益。

立益集團位於桃園市平鎮區的棉紡廠將關廠、改建物流中心，109名員工面臨失業，生計頓時無著落，勞資雙方周四勞資調解失敗，員工訴求比照前一批標準「年資20年以內按1.6倍計算，20年以上則比照退休」，但資方只願意按照勞基法，以1倍基數計算，員工無法接受，昨早就有10多名員工到桃園市府前陳情，展開絕食活動，並在市府園區搭棚，決定長期抗爭。

(中時)