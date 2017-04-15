《放眼天下》金正恩穿西裝閱兵 學者神解：想跟外界打交道

中視《放眼天下》4/15精華搶先看

北韓領導人金正恩在此敏感時刻，一派輕鬆露臉閱兵，一反常態沒穿中山裝，反而穿西裝、打領帶，其中透露甚麼樣的訊息？學者專家精闢分析。（圖／美聯社）

中視《放眼天下》22:00起直播

全世界都猜錯！金正恩今未核爆、沒射彈 原因是…？

北韓國父金日成105歲冥誕，核試爆傳聞罩頂，美國航母卡爾文森號直逼朝鮮海域壓制，金正恩卻一派輕鬆露臉閱兵，一反常態沒穿中山裝，反而穿西裝、打領帶；政大國關中心教授嚴震生在《放眼天下》節目中表示，金正恩改穿西裝，應是傳遞「想跟外界打交道」的訊息！由於西方專家幾乎一致預測：金正恩今天會進行第六次核試爆，但北韓沒核試爆，也沒試射飛彈。倒是大閱兵，特意展示了新洲際導彈「北極星二號」，對外關係學會祕書長黃奎博解讀，金正恩還是警告外界，別逼他反擊！

中視《放眼天下》節目本集深度探討，金正恩在北韓太陽節，未如外界猜測進行核試驗或試射飛彈，比川普更不可測的金正恩，開始釋放願意上談判桌的訊息了嗎？引起全球觀察家的關注。陳一新教授認為，金正恩可能看到川普與習近平越走越近，開始感到害怕。

陳一新判斷，未來十天，到4月25日北韓建軍節，金正恩也不敢有大動作！經濟學家馬凱則觀察，如今朝鮮半島的戰爭引信，可能只有金正恩能拆，他刻意營造美中朝僵局，在恐怖平衡當中悄悄經改，馬凱教授研判，金正恩將進行新一階段的政治任務，開始追求經濟發展！黃奎博副教授則認為，金正恩去信東協求救，是在釋放訊息，願意上談判桌，可以找東協當和事佬！

4/15《放眼天下》請到政大國關中心教授嚴震生、經濟學家馬凱教授 、文大政治系特聘講座教授陳一新、對外關係協會秘書長黃奎博等重量級專家學者，深入淺出剖析當前局勢。更多精彩國際時事評論，請鎖定每週六晚間十點，中視新聞台《放眼天下》。

(中時電子報)