汐止鋼鐵廠氮氣外洩 消防毒災應變隊趕赴處理

今（15日）晚7時10分，新北市汐止區環河街某鋼鐵工廠室外1個3公噸儲槽底部氮氣外洩，大量白色氣體噴出，消防局接獲通報，立即派遣消防人員及毒災應變隊前往，目前現場已封鎖，廠方工作人員也已到場處理，由於附近沒有民宅，未傳出傷亡。

消防局呼籲民眾避免行經該路段，也切勿因好奇前往圍觀。

(中時)