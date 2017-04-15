偽裝「保護殼」闖關 航警查獲10公斤一粒眠原料
1件由香港寄到高雄的國際包裹，以Protective shell「保護殼」名義申報進口貨物，在通過X光機時航警察覺有異，會同海關開驗，發現內有1萬多公克一粒眠原料──毒品硝甲西泮、硝西泮，初估可製造5萬顆俗稱「強姦藥丸」的一粒眠，市價約1000萬元，如流入市面恐毒害5萬餘人次；警方研判，利用這種模式運毒應該不是第1次。
航警調查，這批製毒原料收件地址在高市鳥松區某鐵皮屋，航警局高雄分局獲報呈報高雄地檢署檢察官鄭益雄指揮偵辦，檢警先查扣製毒原料，將箱子改裝放約10公斤重量書報雜誌，派人前往貨單收件地址附近埋伏。
警方先逮捕取貨的施姓男子（24歲），施男供稱是陳姓男子（29歲）託他拿貨，警方再追查逮捕陳男；兩人供稱，各以1萬元代價受託取貨，但堅拒透露委託人的身分。
航警指出，第3級毒品硝甲西泮、硝西泮都有治療失眠、焦慮、戒斷症狀等效用，可混合製成毒品「強姦藥丸」一粒眠。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。