偽裝「保護殼」闖關 航警查獲10公斤一粒眠原料

航警高雄分局查獲製造一粒眠的原料─毒品硝甲西泮、硝西泮。（呂素麗翻攝）

由香港寄到高雄的國際包裹，以「保護殼」名義申報進口貨物，在通過X光機時航警察覺有異 。（呂素麗翻攝）

警方逮捕陳男（後排右）、施男（前排中）。（呂素麗翻攝）

航警高雄分局查獲製造一粒眠的原料─毒品硝甲西泮、硝西泮。（呂素麗翻攝）

航警查獲製造一粒眠的原料─毒品硝甲西泮、硝西泮。（呂素麗翻攝）

1件由香港寄到高雄的國際包裹，以Protective shell「保護殼」名義申報進口貨物，在通過X光機時航警察覺有異，會同海關開驗，發現內有1萬多公克一粒眠原料──毒品硝甲西泮、硝西泮，初估可製造5萬顆俗稱「強姦藥丸」的一粒眠，市價約1000萬元，如流入市面恐毒害5萬餘人次；警方研判，利用這種模式運毒應該不是第1次。

航警調查，這批製毒原料收件地址在高市鳥松區某鐵皮屋，航警局高雄分局獲報呈報高雄地檢署檢察官鄭益雄指揮偵辦，檢警先查扣製毒原料，將箱子改裝放約10公斤重量書報雜誌，派人前往貨單收件地址附近埋伏。

警方先逮捕取貨的施姓男子（24歲），施男供稱是陳姓男子（29歲）託他拿貨，警方再追查逮捕陳男；兩人供稱，各以1萬元代價受託取貨，但堅拒透露委託人的身分。

航警指出，第3級毒品硝甲西泮、硝西泮都有治療失眠、焦慮、戒斷症狀等效用，可混合製成毒品「強姦藥丸」一粒眠。

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(中時)