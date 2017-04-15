議員服務處被潑紅漆 警今逮到嫌
嘉義縣議員黃芳蘭服務處日前被潑紅色油漆，民雄警分局今逮獲犯案的張姓男子，他向警坦承誤認仇家住家，因而波及服務處的鐵捲門，對此感到相當抱歉；警方訊後依毀損罪移送嘉義地方法院檢察署偵辦。
黃芳蘭服務處位於民雄鄉福樂村，12日上午被人發現鐵捲門被潑了一大片紅色油漆，而停在放在服務處前的白色國產轎車擋風玻璃也遭砸毀並被潑紅漆，場面十分怵目驚心。
警方接獲車主報案後，經連日調閱監視器，鎖定一名張男涉有重嫌，今凌晨1點趁張男返家時，將他逮捕到案。警方表示，現場立即在張男的機車置物箱內搜出犯案用的榔頭，且張男的手指、腳趾還留有紅漆痕跡。
張男向警方供稱，因不滿白色轎車車主濫訟，危害地方和諧，因此以潑漆來替天行道，但誤認服務處就是車主住家，對於波及無辜一事感到相當抱歉。
(中時)
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