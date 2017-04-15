彰化市長盃三對三籃球賽 134支隊伍競技

彰化市長盃三對三籃球賽今天登場。(彰化市公所提供)

彰化市長邱建富為賽事開球。(彰化市公所提供)

彰化市公所主辦的「市長盃」上半年度三對三籃球賽，15日上午9時在縣立體育場籃球場舉行開幕典禮及開球儀式。

市長邱建富表示，為推廣籃球運動，鼓勵青少年從事正當休閒活動，讓年輕朋友們切磋球技、鍛鍊體魄、紓解壓力，每年春、秋季都會舉辦乙次「市長盃」三對三籃球賽。

這次總計社會組有44隊、高中組有30隊、國中組有41隊、女子組有19隊，共134支隊伍報名，來自全國各地402名籃球好手參加競賽。

邱建富說，年輕朋友們對籃球的這股熱情，讓比賽過程更加精彩可期，也期待全體運動員遵守裁判之判決，廣交朋友、增進球技，爭取理想的成績。

比賽共分4個組，包括：社會組、高中組、國中組、女子組。市公所為了推廣籃球運動，鼓勵選手踴躍報名參加，本賽事採取免費報名方式，參賽隊伍除贈送精美贈品外，各組第1名每隊頒發獎金2000元，第2名獎金1500元，第3名獎金1000元，獲獎隊伍每人頒發獎盃1座，以資鼓勵。

市公所指出，為推廣籃球運動向下扎根，今年1月17日公所亦補助彰化市體育會辦理「106年彰化市市長盃國民小學籃球錦標賽」。

(中時)