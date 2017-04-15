年輕人大背離民進黨 林濁水：陳菊、賴神也難挽回！
年輕人對民進黨大背離！前民進黨立委林濁水指出，從選台北市長民調，民眾支持度柯文哲35.2%，賴清德32.3%，兩人不相上下，但20～29歲的民眾支持度，則是柯文哲62.6%，賴清德17.9%。他憂心說，未來若年輕人選舉支持鬆動，不只滿意度下滑的蔡總統無法拉回來，甚至滿意度名列政界前茅的民進黨政治明星賴神或陳菊都做不到！
林濁水點出，民進黨要拉攏年輕人的支持，勢必比2016大選時還辛苦。民調顯示只要有像柯P或黃國昌這樣的兩大黨之外的人士出來，年輕人的支持就會向他們集中。這對未來要選縣市議員或立委的民進黨，無疑是非常嚴重的警訊。
吸引年輕人和候選人本身年不年輕顯然關連不大，像柯P年輕人支持度雖然超高，但他的年齡並不會比賴清德低，兩人是同歲數。林濁水表示，民進黨若要重獲年輕人支持，提名年輕候選人當然是好事，但更重要的是整個中央執政能不能展現年輕氣息，尤其是政策能不能令年輕人貼心，才是更重要的關鍵，偏偏中央在這點經常是背道而馳，像公教年金改革就是一個例子。
林濁水憂心說，蔡總統的年金改革方案，等於讓當權資深的繼續支持國民黨，卻把年輕的趕到時代力量。假如政府心態老態橫秋，政策不體貼年輕人，像年金改革叫下一代多繳以養肥上一代，然後30年後要退時，基金已空，這樣要怎麼挽回年輕人的心！
(中時電子報)
文章來源：林濁水臉書
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