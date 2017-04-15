華國三太子盃》澳網青少年冠軍 許育修單挑偶像不怕
年初澳網拿下青少年組男雙冠軍，我國17歲網球小將許育修，15日開打的華國三太子盃網賽以外卡身分出賽，視「台灣一哥」盧彥勳為偶像的他，也盼能把握難得機會挺進會內賽，與偶像盧彥勳或者百大球星交手。
今年澳網成為台灣睽違8年在青少年男雙奪冠的球員，許育修談話雖然青澀，但對於喜愛的網球看得出來有所堅持，澳網的確讓他信心增添不少，「面對大場面的比賽，比較不會去在意外在的因素。」
許育修今年首轉職業，對於賽事都躍躍欲試，尤其華國三太子盃網賽今年升級為總獎金12.5萬美金等級挑戰賽事，許育修初生之犢不畏挑戰，「第1年轉職業，不會為自己設定多大目標，主要就是去適應比賽、去拚。」
回到台灣參與ATP賽事，許育修分外開心釋放壓力，但也格外慎重，他15日會外賽擊敗同為地主的王郁昌，若16日能擊敗南韓金仲雨，就有機會與百大球星甚至台灣一哥盧彥勳交手，「這幾天有跟盧哥練球。畢竟這不是未來賽而是挑戰賽，如果有機會能對到盧哥或者國際好手，自然想拚拚看、力圖贏球。」
華國三太子盃邁入第4屆，15日起至23日於台大體育館開戰，入場方式需捐贈指定發票，可於比賽現場購買兌換券之發票（準決賽、決賽日NT$200外，其餘比賽日NT$100，國小（含）以下孩童入場免購買兌換券），兌換券可以於比賽現場兌換大會商品，或現場華國BBC烘焙坊攤位處兌換麵包，或可持華國大飯店當期（3-4月）有效發票入場。
(中時電子報)
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