斷開蔡依林 錦榮新歡限定高個「對腰比較好」
前任「后的男人」錦榮今(15日)出席節目《王子的移動城堡》記者會，他與天后蔡依林（Jolin）去年11月分手至今桃花不斷，問及最新緋聞對象Akemi，錦榮沒把話說死，但目前只是一起健身的好友，至於未來新歡條件，錦榮表示自己比較適合高個兒的女生，說話時方便，「對腰比較好。」
158公分的蔡依林與189公分高的錦榮交往期間，常被路人照到約會時最萌身高差合影，如今兩人選擇分開，問錦榮新女友的理想條件，他表示：「高的女生滿適合我，溝通比較方便，對我的腰比較舒服。」而Akemi正好符合，錦榮則曖昧說兩人文化背景相像，是滿契合的，但只是好朋友，對於被鬧緋聞，兩人也態度大方，不覺得尷尬。
談到前女友蔡依林，錦蓉承認兩人仍有聯絡，畢竟認識這麼久，未來也會保持聯繫，也會祝福對方，今他現身沒避諱聊感情事，解釋先前和Jolin交往是為了配合台灣民情低調，如今沒什麼不能聊，他到國外工作沒豔遇，澄清現在絕對是單身。
(中時電子報)
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