大葉英雄校園公益路跑 大一生17分鐘跑完全程

大葉大學英雄校園公益路跑完賽選手在會場開心合影留念。(謝瓊雲攝)

大葉大學與台灣全民運動協會15日舉辦「大葉大學英雄校園路跑─為公益而跑」活動，近200名參賽跑者在美麗的綠色校園中順利跑完4公里全程。(謝瓊雲攝)

大葉大學與台灣全民運動協會15日上午舉辦「為公益而跑」大葉大學英雄校園路跑，空間設計學系大一的梁恩叡只花17分鐘就完成全程4公里賽事，活動總共募集到五百多張愛心發票，將傳愛給公益團體。

近200名跑者齊聚，有一家三代、兄弟檔、情侶檔、同學幫，選手上午6點40分從學校操場出發，繞行校園一圈，再折返回學校操場，總距離約4公里。

梁恩叡說，剛考完期中考，他和同學一起跑，運動之餘也能舒緩準備期中考的忙碌心情；洪維德、洪伍陽兄弟倆共同報名，生資系大四生洪伍陽說，選在畢業前夕，和同學、學弟妹一起報名路跑，想為大學生活再添一筆回憶，哥哥得知後覺得很有意義，也跟著報名。

一家三代12人來參賽的校友陳淑萍表示，4年前自生物產業科技學系畢業，過去也曾參加過學校新生路跑，得知母校舉辦公益路跑，特別帶全家人共襄盛舉，家人都非常喜愛大葉美麗的綠色校園。

學務長黃娟娟指出，「大學英雄校園路跑－為公益而跑」活動是2017年中台灣唯一的校園場次，路線雖不長，但包含下坡、上坡等地形變化，是有別於平地路跑的挑戰，每個完賽選手都可獲得紀念獎牌一面。

校長歐嘉瑞強調，大葉大學享有「全台最綠大學」美譽，不只是獲評為2016世界綠色大學評比全台私立大學第1名，也曾獲選為大專校院校園風景網路人氣票選第一名，來參加路跑的選手們，除了運動健身，還能欣賞到校園豐富的生態景觀。此外，路跑活動特別結合發票募集，讓選手隨手做公益，期待凝聚大家的愛心，捐贈公益團體。

(中時)