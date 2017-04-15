《了不起的匠人》邀志玲姐姐當分享人 胡德夫唱主題曲
大陸近年推崇「工匠精神」，優酷與知了青年合作紀錄片《了不起的匠人》，第2季4月18日上線播出，除介紹12位工匠，也邀請台灣女星林志玲擔任分享人與旁白，此外，主題曲《無涯》是已故台灣樂壇大師李泰祥的遺作，由台灣第一代民歌手胡德夫演唱。
這部紀錄片第1季去年6月21日上線播出，介紹大陸、台灣、香港及日本等地的20位匠人，包括台灣「柴燒第一人」田承泰、精於團扇製作的蘇州大師李晶、百歲上海旗袍老裁縫褚宏生、伏羲式古琴傳人樊戈、代表中國24個節氣的天目缽製作人江有庭、北京最後的鐵匠蔡德全、潮州木雕大師盧進文，以及日本銅壼大師玉川堂、銅釜傳人小泉仁左衛門等人。目前總播放量達7000萬次，受歡迎程度堪比《我在故宮修文物》。
(旺報)
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