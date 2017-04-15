府中15聯展 逛展場像在逛生鮮超市

「不得不生鮮-五人創作聯展」將展場設計成生鮮超市。（王揚傑翻攝）

「非常態循環-趙瞬文動畫裝置展」將書本搖身一變成為175公分高的大型互動裝置。（王揚傑翻攝）

府中15與國立台北藝術大學動畫學系合作，即日起至5月21日於3樓至5樓展場推出「不得不生鮮-五人創作聯展」、「非常態循環-趙瞬文動畫裝置展」及「動得隆咚鏘-動畫聯展」，今（15）日舉行聯合開幕。

「不得不生鮮-五人創作聯展」5位剛從台北藝術大學動畫系畢業的藝術家，將展場設計成生鮮超市，推車、收銀機、櫃檯無一不有，展品就像商品般陳列於貨架上，讓看展就像逛超市。

「動得隆咚鏘-動畫聯展」則是從動畫系的學習課程出發，從動畫原理、角色設計、場景設計、人體速寫等，搭配學生在學習歷程所製作的作品，一窺動畫家在養成過程中需要受到哪些專業訓練。

文化局長林寬裕表示，府中15成立於101年，無論是「動畫故事館」或「紀錄片放映院」，目的便是希望讓更多人投入動畫創作的產業，以及打造一個紀錄片製作、觀賞的友善城市，府中15做為一個平台，鼓勵越來越多年輕人在這裡展出自己創意與成果。

展覽期間除了靜態展覽，府中15還規畫多場動畫工作坊及講座，詳細活動訊息可至府中15官網、臉書專頁查詢或電洽29683600轉281。

(中時)