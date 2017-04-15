美航母「卡爾文森」號打擊群 今抵朝鮮半島海域
大陸央視15日報導，原計畫前往澳大利亞的「卡爾文森」號航母打擊群再次駛向朝鮮半島海域，預計15日抵達。「雷根」號航母戰鬥群和「好人理查德」號兩棲攻擊艦戰鬥群也正駛向朝鮮半島，屆時將有兩個航母戰鬥群和一個兩棲攻擊艦戰鬥群集結在半島周圍海域，而美國「艾森豪」號航母也正在從中東趕往西太的途中，這使得美軍在本月下旬在西太海域將有3個航母戰鬥群可用。
央視報導稱，也就是說，未來幾個月，在朝鮮半島周邊海域，有可能出現雙航母、甚至3航母同時出現的情形。如果真的形成3個航母戰鬥群的話，那就是一個作戰的隊形。
近年來，美國曾多次向東亞地區增派航母。規模最大的一次是2010年底，當時因為延坪島炮擊事件，朝韓局勢處於一觸即發的狀態，美國曾緊急調派了「里根」號、「華盛頓」號和「卡爾·文森」號核動力航母趕赴東亞海域。
(旺報)
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