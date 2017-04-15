白百何案陳羽凡回嗆？ 卓偉：指的不是我

白百何疑似出軌，最近在娛樂圈鬧的沸沸揚揚。而在昨日凌晨2點，白百何的老公陳羽凡於微信朋友圈，首度發文回應此事件，「陰險狡詐陷害他人，天理不容！」不免讓人認為，和卓偉有關。但卓偉對此回覆，「陳羽凡指的不是我。」

昨日凌晨2點，陳羽凡首度於微信朋友圈發文，替妻子白百何事件發生，疑似指責偷拍策劃者。文章內容指出，「人之初，性本善。你用陰險狡詐陷害他人，天理不容！我知道的和你所策劃的一切，我保證要還！正式說一聲：毀我者莫猖狂，毀我家者必讓你亡!你不知道怎麼做男人，我就好好教教你！」不免讓人聯想，陳羽凡是否向卓偉嗆聲。

昨日下午1點，網友「總是三年又三年」也於微博問答花錢請教卓偉，「對於陳羽凡朋友圈所說，對您作何感想，作為中國第一狗仔您壓力大嗎？」，卓偉則淡淡的回應，「據我所知，他指的不是我，而是另有其人，跟這個工作確實有些壓力，但我會變壓力為動力，好好工作回報大家。」

(旺報)