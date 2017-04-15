米蘭德比變成中國德比 激情依舊神奇踢平
在中國大陸商人李勇鴻13日完成義甲足球隊AC米蘭的股份收購後，世界足壇最著名的同城大戰之一，AC米蘭vs.國際米蘭的「米蘭德比」成了不折不扣的「中國德比」。
不過15日米蘭德比的激情依舊，上半場2球落後的AC米蘭，竟在最後15分鐘內連下兩城，包括後衛薩帕塔（Cristián Zapata ）於補時第7分鐘踢開國際米蘭大門，以2比2替新老闆保住面子。
中國大陸蘇寧控股集團去年取得國米68.55％股份，這場名義上屬於國米主場的米蘭德比，被安排在適合亞洲觀眾收視的中原標準時間周六晚間6時半開踢，勝西羅球場湧入不少中國球迷。AC米蘭球迷也在看台掛上大布條，歡迎他們的新老闆。
光看上半場，「藍黑軍團」國際米蘭幾乎篤定是這場德比戰的贏家。開賽第36分鐘，義大利國腳坎德雷瓦（Antonio Candreva ）在禁區右側小角度破門，脫衣慶祝將德比戰的激情展露無遺。8分鐘後克羅埃西亞國腳佩利希奇（Ivan Perisic）左路低傳，助攻英卡迪（Mauro Icardi）推射破門，讓國米上半場兩球領先。
2比0的比數維持到80分鐘踢完，看似沒有機會的AC米蘭展開絕地反撲，第83分鐘後衛羅馬紐利（Alessio Romagnoli ）扳回一城，接著踢到補時第7分鐘，薩帕塔在亂軍中勉強射門，裁判依照球門線科技輔助，判定球已越過球門線，讓AC米蘭在最後一刻神奇逼和國際米蘭。
(中時電子報)
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