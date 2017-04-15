中信新任領隊劉志威：外籍教練不會動

中信兄弟新任領隊劉志威，上任後不會輕易動外籍教練。(圖：摘自劉志威臉書)

中信兄弟本季進行不到4分之1就換領隊，被指是季初戰績不佳所致，且以美籍總教練史耐德為首的外籍教練，未來若戰績不起色，恐也遭撤換命運。新任領隊劉志威15日堅定表示，球團使用外籍教練是政策，他上任後會全力支持，不會說換就換。

劉志威指出，中信兄弟球團有很強烈企圖心想作好球迷服務、主場經營與提昇戰績，他上任後主要全力配合母公司中信金控的政策，至於技術上則全力支持與協助。

他表示，球團當初決定聘請外籍教練，考量的比較長遠，希望能長時間從他們身上吸引到不同的棒球觀念與技術，不會因為戰績好壞就輕易撤換。

劉志威說，中信兄弟連續3年打進總冠軍戰，最後都沒贏總冠軍，當中一定很許多細節比如投手調度沒作好，上任領隊後，會與教練團溝通，設法如何作的更好，讓整體戰力更進步。

(中時電子報)