徐重仁失言 蔡英文躺著也中槍

「破壞王衝康哥」臉書頁貼出一張對比圖，並表示徐重仁失言被罵翻，蔡英文說「年輕人找工作不要太挑」卻被讚為超中肯，因此「有些話不是不能亂說，而是要看人說。」（圖／破壞王衝康哥臉書頁）

全聯福利中心總裁徐重仁日前表示，「年輕人不要計較薪水比別人低，好好工作，有一天老闆就會看到」、「現在台灣年輕人很會花錢」，引爆年輕人不滿情緒。

而有網友翻出資料指出，蔡英文總統於2016年11月22日至台科大與珍古德對談時，曾說過，「找工作不要太挑，有工作就是最好的事情」，卻被讚賞為超中肯發言。

因此網友勸徐重仁，「有些話不是不能說，而是要看人說」。

蔡英文亦曾於2015年5月8日參訪彰化彰濱工業區時竟脫口說出：「我真的也覺得台灣的假真的休太多了。」蔡英文嗣後在臉書致歉，表示民進黨支持勞工每周工時40小時的立場從來沒有改變。

(中時電子報)